O ChatOps é um modelo que integra pessoas, ferramentas e processos em uma plataforma de colaboração para que as equipes se comuniquem de modo eficiente e gerenciem o fluxo de trabalho com facilidade. O IBM Z ChatOps oferece suporte para ambientes Z, incluindo um chatbot que fornece aos usuários acesso a informações das ferramentas de gerenciamento da Z Systems diretamente no Slack®, Microsoft® Teams™ ou Mattermost®. Notifique facilmente a equipe de operações de TI sobre alertas de aplicativos IBM Z. O ChatOps também se integra ao IBM Service Management Unite para amplo acesso aos dados do IBM Z para permitir que os usuários de bate-papo façam drill-down em painéis baseados na Web com informações adicionais. Com o Z ChatOps, acelere a resolução de incidentes e permita uma integração mais rápida de operadores IBM Z de última geração.