O IBM Service Management Unite pode visualizar informações e tarefas do Z Workload Scheduler com dados de monitoramento e automação de outras ferramentas de gerenciamento de serviços em uma única interface de web. Você pode iniciar no contexto do Console de carga de trabalho dinâmica para fazer uma análise profunda. Com a integração com o IBM Z ChatOps, os usuários de ferramentas de bate-papo, incluindo Microsoft Teams, Slack ou Mattermost, podem ser notificados sobre eventos do IBM Z Workload Scheduler e podem interagir com o IBM Z Workload Scheduler por meio de um chatbot. IBM Service Management Unite e IBM Z ChatOps são componentes incluídos no IBM Z Service Automation Suite, IBM Z Service Management Suite e IBM Z Monitoring Suite.