Aproveite as interfaces de programação de aplicativos (Restful API) em conformidade com a Zowe, que permitem uma melhor integração com aplicativos de nuvem híbrida.

A automação do sistema IBM Z oferece um conjunto de APIs REST para gerenciar recursos dinâmicos e uma integração pronta para uso com o Red Hat Ansible. Essa integração possibilita que os desenvolvedores provisionem novas cargas de trabalho perfeitamente integradas às operações automatizadas existentes. As APIs REST também permitem o controle programático de aplicativos automatizados e o gerenciamento de configurações de automação no sysplex.

Através do plug-in Zowe CLI, os usuários podem controlar o IBM Z System Automation a partir de uma linha de comando em execução nos sistemas operacionais Microsoft Windows, Linux ou Apple Macintosh. As mensagens no System Display Facility (SDF) podem ser transmitidas para o Apache Kafka para visualizar os dados no Service Management Unite ou em qualquer outro consumidor do Kafka. A política de automação pode ser exportada no formato JSON.