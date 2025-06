AIOps para IBM Z

O vídeo de demonstração mostra como usar o IBM® Z ChatOps e o IBM® Service Management Unite em um cenário de ponta a ponta, indo de DETECTAR (alerta do OMEGAMON ® ), para DECIDIR (isolamento de problemas no IBM Service Management Unite) e AGIR (reiniciar aplicações por meio do IBM Z System Automation e do IBM Service Management Unite). Todos esses produtos estão disponíveis em um só produto: no IBM® Z Service Management Suite.