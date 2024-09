No nível do data center, é fundamental ter operações de negócios eficientes e ininterruptas. Infelizmente, grande parte das soluções de observabilidade mais avançadas do momento não dispõe de recursos para rastrear o mainframe ou oferece cobertura limitada de suas operações funcionais.

O suporte do IBM Instana Observability for IBM z/OS proporciona visibilidade em tempo real sobre o desempenho de aplicações híbridas que incluem o mainframe, para que as equipes de TI possam identificar e resolver rapidamente os incidentes de desempenho antes que eles afetem os usuários. Com vários recursos, como a detecção de anomalias, a análise automática da causa raiz e o rastreio de aplicativos, o suporte do Instana para IBM zSystems™ garante o monitoramento de ponta a ponta do desempenho no data center.