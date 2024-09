O IBM Z® Software Asset Management oferece descoberta de ativos, monitoramento e geração de relatórios para entender o uso de produtos e aplicações IBM Z e de terceiros. Com ele, você pode gerenciar o ciclo de vida completo dos ativos de hardware e software, incluindo o gerenciamento de licenças e contratos de software. O IBM Z Software Asset Management permite que você evite penalidades por violação de conformidade de licenças, fornecendo uma trilha de auditoria completa para rastrear o uso e garantir o gerenciamento eficaz de licenças. Você também pode adicionar o IBM Z Software Asset Management for Distributed para obter uma solução completa de gerenciamento de ativos de software. Além disso, o suporte foi adicionado ao SCRT T tailored Fit Pricing com novos relatórios.