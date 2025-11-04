Em muitas organizações, a complexidade das aplicações aumentou a tal ponto que sobrecarregou até a capacidade das mais talentosas equipes de engenharia e TI. Com vários stakeholders envolvidos, é essencial agir rápido e recrutar os especialistas certos para manter a qualidade do serviço. Quando há um painel unificado que mostra o desempenho das aplicações de ponta a ponta, todos têm acesso a informações detalhadas para diagnosticar e corrigir problemas críticos em minutos em vez de horas ou dias.