O IBM® Z Application Performance Management Connect (IBM® Z APM Connect) gera sinais de telemetria de rastreamento a partir das transações à medida que elas se deslocam ao longo dos vários subsistemas do IBM z/OS.
O IBM Z APM Connect ajuda os clientes a obter observabilidade completa das aplicações e isolar com mais rapidez os problemas que podem afetar as transações críticas do cliente, fornecendo sinais de telemetria de rastreamento dos subsistemas do IBM z/OS para as plataformas de observabilidade da empresa inteira por meio do uso do OpenTelemetry.
Com o rastreamento do fluxo das aplicações híbridas, o qual vai desde a nuvem pública até o mainframe, você pode eliminar os pontos cegos do IBM Z® na sua estratégia de observabilidade da empresa inteira.
Ao usar o OpenTelemetry, os sinais de telemetria do IBM z/OS podem ser entregues a diversas plataformas de observabilidade.
Reduza a frequência e o tempo gastos em investigações ineficientes de "sala de guerra" com visibilidade de ponta a ponta, identificando e resolvendo com mais rapidez os problemas nas aplicações.
As soluções de observabilidade fornecem visibilidade, controle e automação de suas aplicações de nuvem híbrida para ajudar a garantir o desempenho ideal e o uso eficiente dos recursos. O IBM Z APM Connect fornece dados de telemetria de rastreamento do IBM z/OS a essas ferramentas e aumenta a visibilidade das aplicações para o mainframe, fazendo simultaneamente a otimização para proporcionar um melhor desempenho.
O OpenTelemetry ganhou popularidade rapidamente devido à sua missão de oferecer um framework de observabilidade que independe do fornecedor e auxilia na geração, no processamento e na distribuição de dados de telemetria. O IBM® Z APM Connect pode gerar e exportar períodos de rastreamento em conformidade com o OpenTelemetry Protocol (OTLP) para ingestão em qualquer coletor do OpenTelemetry.
Com o rápido desenvolvimento de aplicações híbridas complexas que cobrem dispositivos móveis, ambientes locais e de nuvem pública, nunca foi tão essencial ter uma visão centrada nas aplicações, capaz de isolar rapidamente os problemas das aplicações que afetam os clientes e evitar a necessidade de "salas de guerra" ineficientes para a triagem dos problemas.
Em muitas organizações, a complexidade das aplicações aumentou a tal ponto que sobrecarregou até a capacidade das mais talentosas equipes de engenharia e TI. Com vários stakeholders envolvidos, é essencial agir rápido e recrutar os especialistas certos para manter a qualidade do serviço. Quando há um painel unificado que mostra o desempenho das aplicações de ponta a ponta, todos têm acesso a informações detalhadas para diagnosticar e corrigir problemas críticos em minutos em vez de horas ou dias.
Os aspectos ocultos do mainframe, anteriormente invisíveis, transformaram-se em múltiplas camadas de visibilidade à medida as transações se deslocam entre os subsistemas z/OS. Com o fornecimento do contexto do desempenho no nível da transação, os especialistas, ao serem recrutados, contam com informações suficientes para tomar as medidas imediatas. A melhor comunicação se traduz em agilidade na prevenção de problemas e na recuperação após sua ocorrência.
