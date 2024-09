Depois de concentrar-se na nuvem, a Legal & General procurou a plataforma de software ideal para oferecer suporte ao ALPS no Azure. Após uma prova de conceito aprofundada com um de seus parceiros de desenvolvimento de software, a organização decidiu implantar o ALPS no Open Liberty em execução em um ambiente conteinerizado baseado no Serviço de Kubernetes do Azure (AKS), com suporte oferecido por meio de um modelo simplificado baseado em assinatura da IBM.

“Determinamos que o AKS era a plataforma ideal por vários motivos, incluindo interoperabilidade, economia e velocidade de implantação”, lembra McArthur. “Da mesma forma, estávamos confiantes de que o Open Liberty era o sucessor ideal do IBM WebSphere Application Server. Com o Open Liberty, contamos com todas as vantagens da plataforma Open Liberty comprovada e de código aberto, apoiada pelo suporte corporativo de especialistas da IBM".

Embora o ALPS fosse migrar para a nuvem, a plataforma ainda precisava ser capaz de interagir com outras cargas de trabalho em lote em execução no mainframe. Para garantir que o ALPS funcionasse sem problemas na nuvem, a Legal & General procurou uma solução de agendamento entre plataformas.

"Em nosso ambiente de mainframe, usamos o IBM Z Workload Scheduler para garantir que todos os nossos trabalhos sejam executado no momento apropriado", diz McArthur. "Depois de considerar nossas opções, determinamos que o IBM Workload Automation era o mais adequado para nossas necessidades. Além de oferecer integrações pré-construídas prontas para uso, a solução é totalmente compatível com o IBM Z Workload Scheduler possibilitando a consulta das cargas de trabalho locais e na nuvem a partir de um único painel. O IBM Workload Automation também oferece um modelo de custo altamente flexível e transparente, o que nos permite rastrear nossos gastos diretamente na solução".

Para implementar e configurar o IBM Workload Automation no Azure, a Legal & General fez uma parceria com a Elyzium, um IBM Business Partner e especialista na entrega de soluções IBM Workload Automation.

"Para projetos complexos, acredito muito que se deve chamar especialistas, e a Elyzium foi altamente recomendada pela IBM", comenta McArthur. "Desde o início, ficou claro que a equipe da Elyzium tinha muita experiência com o IBM Workload Automation e conhecia profundamente a solução".

Trabalhando com a equipe de projetos da Legal & General, a Elyzium realizou uma avaliação completa da propriedade de lote existente da empresa e mapeou os novos fluxos de trabalho para o IBM Workload Automation.

"Atualmente, executamos 72 mil trabalhos por ano no IBM Workload Automation, além de outros trabalhos sombra, quando necessário, para tratar de dependências entre lotes e manter a interoperabilidade com nosso ambiente de mainframe", diz McArthur.

Após uma série de implantações em ambientes de desenvolvimento e pré-produção, a Legal & General validou que a nova solução oferecia a confiabilidade e o desempenho necessários para as operações de produção. Hoje, a empresa executa sua pilha de aplicativos ALPS no Open Liberty on AKS.