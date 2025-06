A IA no IBM® Z oferece insights em tempo real ao aplicar aprendizado de máquina diretamente aos dados transacionais, eliminando a necessidade de mover dados.

Ao aproveitar o avançado stack de hardware e software do IBM z17, as empresas podem escalar múltiplos modelos de IA para alimentar casos de uso preditivos, como detecção de fraudes e automação no varejo. Com alta taxa de processamento, baixa latência e resiliência cibernética líder no setor, o IBM Z é desenvolvido para IA em ambientes de missão crítica.