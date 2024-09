As empresas estão se modernizando e construindo novos aplicativos fora de plataformas e na nuvem e utilizam seus sistemas de registro resilientes e econômicos no IBM Z. O Db2 for z/OS e seu ecossistema de produtos oferecem serviços de dados corporativos ágeis, eficientes e seguros para a nuvem híbrida mais exigente do mundo e aplicações transacionais e de análise de dados.



A organização podem acessar rapidamente os dados do IBM Z e de Db2 for z/OS no local ou sincronizar esses dados como parte de uma malha de dados ou data lakehouse. Integre IA em transações, aplicativos e operações com velocidade e escala. Os dados transacionais são essenciais para compreender o desempenho dos negócios e o comportamento do cliente e oferecem o valor mais preditivo para aplicações de IA. Os dados transacionais Db2 for z/OS, entregues por IBM DB2 Data Gate, podem ser facilmente combinados com data lakehouse em watsonx.data para uma visão analítica aprimorada.