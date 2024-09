O IBM watsonx™ Code Assistant for Z é um produto assistido por IA generativa criado para acelerar a modernização dos aplicativos de solução de aprendizado de máquina a um custo menor e com menos risco do que as alternativas atuais.

O watsonx Code Assistant for Z Oferece um ciclo de vida completo para desenvolvedores de aplicações, com descoberta e análise de aplicações, refatoração automática do código, conversão de COBOL para Java, geração automatizada de testes e explicação do código. Os desenvolvedores podem refatorar automaticamente elementos selecionados de uma aplicação e continuar a modernização no COBOL ou transformar seletivamente o código em Java utilizando a IA generativa com um modelo de linguagem grande altamente ajustado e de última geração.

O watsonx Code Assistant for Z oferece a flexibilidade de implementar seu modelo de linguagem grande no local ou como serviço.