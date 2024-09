Como parte de sua parceria de longa data, a IBM Consulting continua a ajudar a fornecer inovação significativa e resultados de negócios acelerados junto com as principais equipes da Westfield em serviços gerenciados e outras iniciativas estratégicas importantes. Uma equipe de 16 desenvolvedores de aplicações da Westfield colaborou com as equipes da IBM Consulting e IBM Client Engineering em um projeto piloto de oito semanas usando soluções de IA generativa IBM watsonx. Com as ferramentas de IA generativa da IBM implementadas no IBM Cloud, a Westfield simplificou a explicação e a documentação do código, compreendendo-o mais rapidamente, o que resultou em esforços reduzidos com o clique de um botão, em comparação com semanas de pesquisa manual e relatórios. O IBM watsonx Code Assistant™ for Z acelerou o entendimento da aplicação ao realizar análises, gerar relatórios e identificar o impacto das alterações no código.