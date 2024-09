Embora o software de código aberto tenha tornado a IA mais acessível, barata e inovadora, o nível certo de suporte é necessário para implementar esse estrutura com sucesso. Com a inclusão do IA Toolkit para IBM Z e LinuxONE, você pode aproveitar nossa oferta de suporte comprovada para implementar e acelerar a adoção de estruturas populares de IA de código aberto em suas plataformas z/OS® e LinuxONE.

O IA Toolkit consiste no IBM Elite Support e no IBM Secure Engineering que examina e escaneia estruturas de serviço de IA de código aberto e os contêineres certificados pela IBM em busca de vulnerabilidades de segurança validando a conformidade com os regulamentos do setor.

O IA Toolkit para IBM Z e LinuxONE deve estar disponível no quarto trimestre de 2023.