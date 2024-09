Bankdata selecionados pelo OMEGAMON® Data Provider (ODP), projetado pela Rocket Software, para fornecer monitoramento detalhado no nível do aplicativo para a plataforma IBM Z.

A Rocket Software é um parceiro estratégico e confiável da IBM, com um relacionamento que começou há mais de 30 anos. A parceria abrange diversas marcas, soluções e plataformas IBM, incluindo IBM Z e Power Systems, e 19 de seus funcionários foram reconhecidos como Campeões IBM de 2023, mais do que qualquer outra empresa no mundo.

O ODP (dentro do IBM Z Monitoring Suite) captura dados de soluções OMEGAMON existentes e os disponibiliza para qualquer solução de monitoramento padronizada – neste caso, a Bankdata selecionou a ferramenta de dashboard de código aberto Grafana.

"Seguimos uma abordagem DevOps totalmente ágil e nossos desenvolvedores trabalham em todas as plataformas e em todos os sistemas operacionais", afirma Petersen. "Percebemos que aprender as complexidades de vários aplicativos de monitoramento não era realista. A utilização do OMEGAMON Data Provider para permitir que a Grafana crie painéis nos dá a capacidade de padronizar e simplificar nossos processos e se encaixa em nossos conjuntos de habilidades e em nossa estratégia. Os dados no nível do aplicativo que antes eram difíceis de acessar agora são apresentados pelo ODP com APIs publicadas, disponíveis para desenvolvedores que usam o Grafana".

Com a utilização do ODP para medir o desempenho do aplicativo durante o desenvolvimento, os desenvolvedores podem identificar mudanças sutis no desempenho entre versões novas e anteriores do código. Por exemplo, pode haver alterações no design do software que, por motivos inesperados, provoquem uma tendência de aumento na carga de trabalho. Ao descobrir e resolver problemas durante o processo de desenvolvimento, a Bankdata pode evitar possíveis falhas ou aumento de custos nas operações de produção. Resolver problemas mais cedo no ciclo de vida do software também reduz os prazos e os custos de desenvolvimento.