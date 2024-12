A coleta e análise de SMF do IBM Z Backup Resiliency foram projetadas para velocidade e eficiência. A coleta é realizada continuamente ao longo do dia, e os dados são encaminhados para subtarefas de análise, fornecendo um status atualizado sobre o uso e a recuperabilidade dos dados em lote. O IBM Z Backup Resiliency se integra a vários componentes do sistema para fornecer um status preciso do processamento em lote, além de uma rica base de informações históricas.