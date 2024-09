IBM Interactive System Productivity Facility

As funcionalidades do ISPF para gerações de membros PDSE V2 foram melhoradas para permitir a especificação de números de geração nos painéis Editar e Visualizar e nos comandos primários BROWSE, EDIT e VIEW. Além disso, é possível visualizar uma lista de gerações para membros que possuem gerações, permitindo o uso de comandos de linha para acessar funções comumente usadas para as gerações desejadas. Serviços selecionados do ISPF também foram melhorados com mais informações sobre gerações de membros.