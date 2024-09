Dado esse cenário, ficou claro que o desafio era integrar o monitoramento do mainframe ao mesmo processo já projetado para a plataforma low-end. Isso permitiria que a instituição tivesse processos mais eficientes, melhorasse o desempenho de sua infraestrutura e fortalecesse a segurança.

Para atender a essa necessidade, a equipe de monitoramento da IBM, junto com a equipe de infraestrutura de mainframe da instituição, colocou em prática algumas ações, como o uso do IBM Tivoli Enterprise Portal. Isso resultou na criação de dashboards que permitiram ao BRB monitorar o mainframe de forma mais proativa.

Como parte do projeto, a equipe IBM forneceu o conhecimento e o suporte necessários para instalar e configurar o IBM OMEGAMON Data Provider, incluído no IBM Z Service Management Suite. Os serviços foram realizados com foco no monitoramento em tempo real; configuração da coleta de dados dos agentes de monitoramento sob IBM z/OS; envio de informações sobre z/OS, IBM CICS Transaction Server, IBM Db2, IBM MQ, bem como os componentes de armazenamento, rede e Java para a plataforma Elasticsearch/Grafana; criação e disponibilização de informações na forma de dashboards; e coleta de dados históricos.

O BRB no passado enfrentou um problema com a falta de espaço no pool de armazenamento para armazenar logs de arquivo do Db2, o que levou à indisponibilidade dos serviços em lote e on-line do mainframe. Portanto, era imperativo que os administradores de ITOPs e Db2 fossem informados quando os pools de armazenamento estivessem crescendo acima das expectativas normais. A equipe de monitoramento habilitou alertas para monitorar os pools de armazenamento de arquivos do Db2 usando os recursos do agente OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS. Algumas semanas depois, um evento semelhante de armazenamento Db2 ocorreu; só que desta vez, as equipes de suporte foram alertadas prontamente, dando-lhes tempo adicional para tomar ações e evitar uma interrupção do Db2 no z/OS. Atualmente, o BRB criou dashboards avançados e integrados de observabilidade, proporcionando uma visão abrangente de todo o seu ambiente mainframe e distribuído através das ferramentas Elasticsearch/Prometheus/Grafana.

O provedor de dados OMEGAMON provou ser um ponto central no sucesso do projeto. A partir do provedor de dados OMEGAMON, foi possível profissionalizar a visualização dos indicadores operacionais e estatísticas do mainframe usando os mesmos recursos e processos utilizados para servidores low-end. OpenSearch, Zabbix e Grafana puderam, a partir desse momento, concentrar todas as informações de monitoramento e ações automáticas em casos anômalos, independentemente da origem—mainframe ou baixa plataforma.