O IBM Db2 foi reconhecido como um dos fornecedores escolhidos pelos clientes em 2024 no "Voice of the Customer: Cloud Database Management Systems" do Gartner Peer Insights. O Db2 tem a melhor classificação no 2024 G2 Spring Report para data warehousing e a melhor classificação no TrustRadius para bancos de dados relacionais, DBaaS, data warehousing e data warehousing em nuvem.