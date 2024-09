Projetado para disponibilidade contínua e rápida recuperação de desastres, o IBM Z® fornece resiliência líder do setor para proteger seus negócios do tempo de inatividade. Nossas soluções de infraestrutura de TI trabalham juntas para otimizar a disponibilidade, manter seus sistemas funcionando, detectar problemas com antecedência e recuperar seus dados críticos.

Faça da resiliência o seu diferencial de negócios. Saiba como o IBM Z e o LinuxONE registraram apenas 3,15 segundos de inatividade não planejada por servidor anualmente.¹