A coleta e análise do SMF do IBM Z Batch Resiliency são projetadas para velocidade e eficiência. A coleta é feita de forma contínua ao longo do dia, e seus dados são transmitidos às subtarefas de análise para obter um status atualizado do uso e da capacidade de recuperação dos dados em lote. O IBM Z Batch Resiliency faz interface com vários componentes do sistema, para fornecer a você um status preciso do processamento em lote, além de uma grande quantidade de informações de histórico.