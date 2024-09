O IBM z/OS® Data Set Mobility Facility (zDMF) é uma solução de migração de dados sem interrupções que move conjuntos de dados de solução de aprendizado de máquina alocados e críticos quase imediatamente. Reduz a complexidade do gerenciamento de grandes migrações e ajuda a garantir que os aplicativos permaneçam on-line e disponíveis.



Ao migrar grupos de conjuntos de dados entre hardwares de diferentes fornecedores e com diferentes capacidades de disco, o zDMF ajuda a evitar migrações manuais de conjuntos de dados – minimizando erros e tempo de inatividade. Com a migração acelerada do conjunto de dados:



- Reduza o custo de implantação de novo armazenamento de solução de aprendizado de máquina e mão de obra de TI

- Minimize sobreposições de locação e manutenção

- Praticamente elimine interrupções