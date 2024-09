Duas edições do Z Open Automation Utilities estão disponíveis. O formato de download PAX é popular no z/OS UNIX System Services e permite que os usuários comecem com facilidade. A ferramenta de instalação e manutenção de softwares SMP/E do z/OS é capaz de gerenciar imagens instaláveis do SMP/E e seus pacotes de correções. Aproveite o suporte da IBM para abrir solicitações de serviço abordadas em tempos de resposta documentados com S&S (assinatura e suporte) opcional.