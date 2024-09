Faça backup e restaure arquivos e dados em sistemas z/VM e imagens de sistemas convidados não z/VM, como Linux®. O IBM® Backup and Restore Manager para z/VM torna seus dados acessíveis usando instalações simplificadas para arquivos, minidiscos, espaços de arquivos do Sistema de Arquivos Compartilhado (SFS) e backups e restaurações completas de dados do sistemaEle pode realizar funções de backup e restauração de forma mais eficiente, otimizando operações para cada tipo de dado. Também oferece uma seleção de arquivos flexível, com suporte para caracteres curinga, e possibilita backups em disco, fita física ou fita virtual.Está disponível como uma oferta única e como parte do IBM® Infrastructure Suite for z/VM and Linux.