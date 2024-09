O IBM Z® OMEGAMON® AI para JVM detecta automaticamente todas as Java® Virtual Machines online em z/OS e fornece métricas detalhadas de recursos para toda a implementação Java na empresa. Visualize todas as solicitações de API (Interface de Programação de Aplicativos) que chegam pelo IBM® z/OS® Connect Enterprise Edition, detalhando a taxa de transferência, os códigos de erro, o tamanho da carga útil e os detalhes do provedor de serviços (Sistema de Registro). Utilize os alertas fornecidos pelo produto para identificar problemas de desempenho relacionados ao Java com rapidez e tomar providências antes que o problema afete os negócios. Integre com outros produtos da família OMEGAMON para oferecer recursos de gerenciamento ininterruptos do z/OS.

Permita que o aprendizado de máquina identifique problemas operacionais comuns de forma proativa usando métricas OMEGAMON e correlacione eventos por meio do IBM Cloud Pak® para AIOps.