Os programadores do sistema podem identificar, rastrear e recuperar centenas de arquivos de configuração em tempo real usando o IBM® z/OS Change Tracker. Os dados de configuração de software da aplicação e do sistema de missão crítica podem ser monitorados automaticamente em tempo real para ambientes z/OS. O IBM® z/OS Change Tracker pode auditar e verificar a integridade da configuração do software, proteger bibliotecas críticas e rastrear alterações por meio de trilhas auditáveis e instantâneas dos principais conjuntos de dados identificados.