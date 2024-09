O componente do monitor atualiza automaticamente as entradas de diretório do Library Lookaside (LLA) e os objetos do Virtual Lookaside Facility (VLF) dos membros gerenciados pelo LLA atualizados para minimizar a atividade de E/S. Sincronize o cache do LLA e os registros de diretório atualizados durante a inicialização do DSC Monitor e a ativação do grupo LLA, e veja os nomes dos membros com registros de diretório que estão fora de sincronia com o LLA. O componente do monitor inclui uma interface de operação orientada por menus.