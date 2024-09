O IBM Z® OMEGAMON® AI for Networks coleta dados de gerenciamento de desempenho de rede em todos os sistemas IBM Z®. Ele pode monitorar e gerenciar proativamente o desempenho da rede dos recursos dos sistemas IBM Z e aplicações de missão crítica. O IBM Z OMEGAMON AI for Networks detecta conexões de rede instáveis ou fracas que prejudicam o desempenho da aplicação, determinam qual tráfego é criptograficamente protegido com a tecnologia de preparação de criptografia (zERT) z/OS® e ajuda a identificar a causa raiz com rapidez para manter a alta disponibilidade de serviços e melhorar a produtividade do usuário. Ele permite o gerenciamento de vários sistemas IBM Z e stacks de rede a partir de uma única interface para melhorar a produtividade do usuário e a escalabilidade operacional.

Permita que o machine learning identifique proativamente os problemas operacionais comuns usando métricas OMEGAMON e correlacione eventos por meio do IBM Cloud Pak® para AIOps.