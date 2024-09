Os zIIPs possibilitam que os clientes usufruam da reconhecida resiliência cibernética, elasticidade e escalabilidade do IBM Z sem impactar a avaliação de unidade de serviço de milhão (MSU) ou a designação do modelo de máquina que frequentemente influencia as taxas de licenciamento de software.



A IBM geralmente não avalia as cobranças de software da IBM com base na capacidade de zIIP, exceto quando se utiliza capacidade adicional de CP de propósito geral.