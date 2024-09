IBM Data Virtualization Manager para z/OS

O que é o IBM Data Virtualization Manager for z/OS?

O IBM Data Virtualization Manager for z/OS oferece visualizações virtuais e integradas de dados localizados no IBM Z. Ele permite que usuários e aplicativos tenham acesso de leitura e escrita aos dados do IBM Z no local, sem precisar mover, replicar ou transformar os dados.

O Data Virtualization Manager for z/OS facilita a integração de estruturas de dados independentemente projetadas, permitindo que sejam utilizadas juntas com custos adicionais de processamento mínimos. As abordagens tradicionais de movimentação de dados podem impactar negativamente a oportunidade de se beneficiar dos dados onde e quando são necessários. Ao liberar dados do IBM Z usando APIs populares e padrões do setor, como SQL, com o Data Virtualization Manager para z/OS, você pode economizar tempo e dinheiro.



O PrestoDB Connector fornece ao IBM watsonx.data acesso fácil aos conjuntos de dados do IBM Z através do IBM DVM for z/OS. O watsonx.data é um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado que permite escalar cargas de trabalho de IA para todos os seus dados, em qualquer lugar.