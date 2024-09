z/OS Encryption Readiness Technology (zERT), um recurso central da criptografia pervasiva IBM Z, é um recurso inteligente de detecção e monitoramento de segurança de rede do z/OS Communications Server. O IBM zERT Network Analyzer, uma interface baseada na Web no z/OSMF, ajuda a determinar qual tráfego TCP e Enterprise Extender z/OS é ou não protegido de acordo com critérios de consulta específicos. Com o z/OS V2R5, aqui vem o zERT Policy-based Enforcement, que permite regras baseadas em políticas que descrevem diferentes níveis de proteção criptográfica, juntamente com ações opcionais a serem tomadas quando as conexões TCP correspondem a essas regras. Com o z/OS 3.1, o IBM zERT Network Analyzer fornece aprimoramentos para autenticação de conexão de banco de dados, suporte aprimorado a upgrades e uma atualização da interface do usuário.