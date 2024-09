Simplifique o monitoramento e o gerenciamento com uma visão única do mainframe e dos subsistemas como parte da família de monitoramento OMEGAMON. Ampla integração com o IBM Tivoli OMEGAMON XE for Db2 Performance Expert on z/OS, Tivoli Enterprise Portal e os pacotes OMEGAMON, Netcool Operations Insight e System Automation for z/OS.