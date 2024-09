Utilize o IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS Application Debugging a fim de compreender quais transações e programas estão atualmente utilizando um gerenciador de filas. Com o IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS, especialistas em domínio obterão insights mais profundos sobre recursos centrados em mainframe, incluindo detalhes sobre Tran/Pgm, Jobs do CICS, Jobs do IMS, Buffer Pools, Iniciadores de Canais, SMDS, Status do Conjunto de Páginas e Conjunto de Dados de Logs.