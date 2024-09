O que antes era uma caixa-preta do mainframe transformou-se em múltiplas camadas de visibilidade, com as transações percorrendo entre z/OS Connect, CICS e IMS até chegarem a backends como IMS DB, Db2 e VSAM. O Z APM Connect pode exibir algumas métricas importantes dessas transações, como tempo de resposta, contagem de chamadas, códigos ABEND e outros. Receba dados transacionais e detalhes do IBM CICS, IMS, CICS Transaction Gateway, Db2 e z/OS Connect Enterprise Edition.