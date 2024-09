Otimize a disponibilidade de aplicativos com a sincronização de perfil HAO. Use a sincronização de perfil para propagar automaticamente as atualizações de perfil de usuário a instâncias vinculadas do CL/SuperSession e, assim, eliminar pontos individuais de falha. Explore os recursos genéricos do VTAM de balanceamento automático de carga para melhorar o desempenho e reduzir a contenção do sistema.