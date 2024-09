Defina as conexões lógicas (realizadas por meio do HCD) e gerencie os aspectos físicos de sua configuração com o z/OS Hardware Configuration Manager. Todas as atualizações são feitas com a interface gráfica de usuário intuitiva do HCM, e todas as alterações de configuração lógica de I/O são gravadas no arquivo de definição de entrada/saída (IODF) e totalmente validadas quanto à precisão e à integridade pelo HCD, evitando interrupções não planejadas do sistema devido a definições incorretas.