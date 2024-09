Acelere e alcance as metas de negócio com a IBM® Consulting. Ajudamos a realizar a modernização de aplicativos desenvolvida especificamente para simplificar o gerenciamento da tecnologia e reduzir custos, incorporando e operacionalizando tecnologias emergentes em seus principais processos de negócios e estratégia de plataforma. Seja construindo uma experiência premium com a Etihad Airways ou iniciativas sustentáveis com a Siemens Gamesa, empregamos soluções com tecnologias modernas e abertas e formas ágeis e inovadoras de trabalhar para unir e alinhar sua estratégia de tecnologia da informação, enquanto processamos resultados relevantes de automação e IA.