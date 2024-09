O setor de transporte aéreo de passageiros é altamente competitivo, com margens baixas e consumidores sensíveis aos preços.Embora as companhias aéreas de baixo custo possam reduzir os custos (e os níveis de serviço) até o mínimo possível, as companhias aéreas premium devem criar experiências de viagem memoráveis que as pessoas queiram repetir.Para a Etihad Airways, o desafio é destacar-se de outras companhias aéreas premium que operam as mesmas rotas.

Com seus programas Guest 360 e Choose Well, a Etihad tem como objetivo personalizar as preferências de cada cliente (para refeições, serviços a bordo, transporte etc.), de modo que as expectativas dos passageiros sejam atendidas, excedidas e desenvolvidas por meio de serviços auxiliares baseados em escolhas relevantes.Em termos de tecnologia, isso exige que a companhia aérea reúna todos os serviços ao cliente (e uma variedade de dados sobre as preferências dos passageiros) em uma única visão do cliente.

"Um dos principais pilares da nossa estratégia digital é realmente entender as preferências de nossos passageiros e as experiências que eles desejam", diz Mike Papamichael, Vice-presidente de Tecnologia e Inovação da Etihad Airways."Quando entendermos isso, poderemos proporcionar uma experiência de viagem mais personalizada e sem dificuldades para nossos passageiros podendo oferecer serviços adicionais no momento certo para melhorar a jornada do cliente."