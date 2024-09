Todas as edições do WebSphere Liberty incluem APIs mais antigas do Java EE, bem como APIs que facilitam a execução de aplicativos migrados de servidores de aplicativos Java tradicionais, como o WebSphere tradicional, e outros servidores tradicionais de aplicativos Java. O WebSphere Hybrid Edition inclui o direito a todas as edições do Liberty e o direito de usar o Transformation Advisor. Você pode usar o Transformation Advisor para avaliar seus aplicativos e implantações e ajudar a identificar o melhor destino para o Liberty e gerar configurações de servidor e contêiner do Liberty para auxiliar na implantação.