Com o IBM Cloud Kubernetes Service, você pode implementar contêineres Docker em pods executados nos nós do seu trabalhador. Os nós do trabalhador vêm com um conjunto de pods complementares para ajudar você a gerenciar seus contêineres. Instale mais complementos através do Helm, um gerente de pacotes do Kubernetes. Esses complementos podem ampliar seus aplicativos com painéis, registro, serviços IBM Cloud e IBM Watson® e muito mais.