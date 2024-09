Trabalhando com o DVL, a IBM Consulting ajudou a Siemens Gamesa a fazer o projeto avançar rapidamente utilizando ciclos de desenvolvimento frequentes e iterativos. Com a ajuda do IBM Garage™ Methodology, as duas equipes compactaram grandes quantidades de trabalho complexo em um curto período de tempo. Em questão de meses, a Siemens Gamesa passou do design para a prototipagem, depois para a implementação de um produto mínimo viável (MVP) para sua fábrica em Aalborg.

“Estabelecemos requisitos muito específicos durante o processo de licitação, como a capacidade de detectar as bordas brancas das chapas de fibra de vidro sobre uma pá branca de 97 metros de comprimento com latência mínima”, explica Mainstone. "Com grandes recursos em aprendizado de máquina e práticas completas de engenharia na nuvem, a IBM nos ajudou a construir uma solução que atende a todas as nossas necessidades. Apesar de não fazer parte do contrato, a IBM foi além para nos ajudar a configurar os sistemas de computação de borda em nossa fábrica. E quando a COVID-19 explodiu, a IBM Consulting adaptou rapidamente sua IBM Garage Methodology para o trabalho remoto, e isso nos ajudou a continuar no caminho certo."

Processando vídeo na plataforma Microsoft Azure IoT Edge, a empresa pode aplicar modelos avançados de ML a grandes quantidades de dados não estruturados em tempo real e usar seu sistema de grade de laser para dar feedback às equipes de fábrica. Como a nova solução é desenvolvida com base no Microsoft Azure, a Siemens Gamesa fica tranquila sabendo que esse serviço digital crítico foi projetado para funcionar sem problemas 24x7, graças aos robustos recursos de nuvem de alta disponibilidade em conformidade com os exigentes padrões de TI corporativa da Siemens Gamesa.

"A Siemens Gamesa utiliza amplamente as soluções da Microsoft em muitas partes do negócio, portanto, selecionar o Microsoft Azure para esse projeto foi uma escolha natural", comenta Mainstone. "Desde o início, ficamos extremamente impressionados com o conhecimento e a experiência da equipe da IBM Consulting sobre a plataforma Microsoft Azure. A IBM contava com as habilidades e a experiência para nos ajudar a aproveitar todo o potencial do Microsoft Azure, incluindo componentes como o Microsoft Azure Machine Learning, Microsoft Azure DevOps e Microsoft Azure IoT Edge."