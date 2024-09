Os clientes da Oracle podem aproveitar o poder do centro de excelência para IA generativa da IBM Consulting, que tem mais de 1.000 consultores com especialização em gen AI prontos para ajudar a acelerar as transformações empresariais dos clientes com IA de nível empresarial da Oracle, IBM e outros parceiros do ecossistema.O centro de excelência trabalha em conjunto com a prática global de IA e automação da IBM Consulting e utiliza métodos comprovados como o IBM Garage para IA generativa, onde os consultores da IBM aplicam um método abrangente e colaborativo para ajudar os clientes a acelerar a inovação na categoria emergente de modelos de base para IA generativa. Isso inclui a rápida ideação e priorização de casos de uso, uma abordagem aberta e multimodal para selecionar arquiteturas e treinamento, bem como o ajuste fino e a escalabilidade de modelos para necessidades empresariais únicas.