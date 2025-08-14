A IBM Consulting oferece soluções de TI inovadoras e de alta qualidade para atender às necessidades de negócios dos nossos clientes, incluindo serviços de gerenciamento de nuvem híbrida em ambientes multinuvem, com soluções de tecnologia que viabilizam os objetivos de negócios e aceleram a escalabilidade e a jornada para a nuvem, liberando todo o potencial dos investimentos em tecnologia.

Os desafios enfrentados pelas empresas que adotam a IA generativa podem ser superados com uma estratégia de nuvem híbrida bem definida. Maximize os resultados dos negócios e escale a IA com uma abordagem de nuvem híbrida desde a concepção.