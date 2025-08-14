A IBM Consulting oferece soluções de TI inovadoras e de alta qualidade para atender às necessidades de negócios dos nossos clientes, incluindo serviços de gerenciamento de nuvem híbrida em ambientes multinuvem, com soluções de tecnologia que viabilizam os objetivos de negócios e aceleram a escalabilidade e a jornada para a nuvem, liberando todo o potencial dos investimentos em tecnologia.
Os desafios enfrentados pelas empresas que adotam a IA generativa podem ser superados com uma estratégia de nuvem híbrida bem definida. Maximize os resultados dos negócios e escale a IA com uma abordagem de nuvem híbrida desde a concepção.
Serviços habilitados para IA para ajudar a gerenciar todos os tipos de nuvem: privada, pública e híbrida. Com FinOps integrado para otimizar seus recursos e segurança em nuvem.
Alcance os níveis desejados de desempenho e tempo de atividade, controle a proliferação de aplicativos e ofereça uma experiência transformadora para aplicações e usuários no local ou na nuvem pública.
Aproveite a IA generativa e a ML para executar fluxos de valor de TI intimamente ligados aos resultados dos negócios. Gerencie a TI de forma autônoma com soluções prescritivas que permitem que a equipe se concentre em proporcionar maior valor em tempo real.
Por ser parceiro de alto nível da AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud, ajudamos na migração, no desenvolvimento e na gestão de cada uma de suas aplicações na plataforma de sua escolha.
Nossos serviços de gerenciamento proporcionam eficiências operacionais que reduzem custos e implementam processos de negócios inteligentes, integrando dados, IA e automação avançada.
Nossa plataforma integrada de gerenciamento multinuvem oferece uma visão centralizada, com recursos sob demanda que ampliam a visibilidade completa sobre o ambiente de nuvem híbrida, permitindo maior controle sobre seus processos de negócios.
Crie, desenvolva, meça, itere e escale soluções sem dificuldades com nosso framework completo de design thinking, práticas ágeis e DevOps. Alcance a agilidade para gerar valor e adote tecnologias inovadoras por meio da parceria criada com sua equipe e um conjunto diversificado de especialistas da IBM em negócios, design e tecnologia.
O uso de uma estratégia de criação nativa da nuvem acelera a inovação com custos mais baixos, ajuda a alcançar prazos menores de lançamento no mercado e estimula o crescimento da receita com plataformas multinuvem híbridas, abertas e seguras.
Nossa metodologia de modernização de aplicações, desenvolvida pela Red Hat, ajuda a executar a migração e a modernização para a nuvem, sem dificuldades, de forma segura, ágil e com custo reduzido.
Uma plataforma baseada em inteligência artificial, projetada especificamente para ajudar as empresas a acelerar a adoção da nuvem com resultados constantes e previsíveis para poderem trabalhar com segurança.
Trabalhamos com você na definição da estratégia de nuvem, no modelo operacional, no roteiro e nas parcerias de ecossistema adequados, combinando nosso vasto conhecimento no setor com insights tecnológicos em um ambiente multinuvem.
Veja como a IBM e a Red Hat podem aumentar a produtividade e os níveis de serviço, melhorar os resultados dos negócios e alcançar a economia esperada do seu provedor de serviços gerenciados em nuvem.
Aprenda tecnologias nativas da nuvem, DevOps e implementação em nuvem com a nossa plataforma de treinamento prática e no seu próprio ritmo, com conteúdos sobre nuvem pública e privada.
