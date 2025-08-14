Serviços de nuvem gerenciados

Descubra como os líderes de TI com visão de futuro estão usando IA e automação para gerenciar a TI de forma autônoma
Como ajudar a TI a administrar a si mesma
Retrato de engenheiro trabalhando no data center de TI
Acelere os resultados dos negócios com a nuvem híbrida e a experiência em IA

A IBM Consulting oferece soluções de TI inovadoras e de alta qualidade para atender às necessidades de negócios dos nossos clientes, incluindo serviços de gerenciamento de nuvem híbrida em ambientes multinuvem, com soluções de tecnologia que viabilizam os objetivos de negócios e aceleram a escalabilidade e a jornada para a nuvem, liberando todo o potencial dos investimentos em tecnologia. 

Os desafios enfrentados pelas empresas que adotam a IA generativa podem ser superados com uma estratégia de nuvem híbrida bem definida. Maximize os resultados dos negócios e escale a IA com uma abordagem de nuvem híbrida desde a concepção.
Recursos Gerenciamento de infraestrutura de nuvem

Serviços habilitados para IA para ajudar a gerenciar todos os tipos de nuvem: privada, pública e híbrida. Com FinOps integrado para otimizar seus recursos e segurança em nuvem. 

 Saiba mais sobre serviços de engenharia de plataforma Gerenciamento de aplicativo

Alcance os níveis desejados de desempenho e tempo de atividade, controle a proliferação de aplicativos e ofereça uma experiência transformadora para aplicações e usuários no local ou na nuvem pública.

 Saiba mais sobre os serviços de gerenciamento de aplicações AIOps

Aproveite a IA generativa e a ML para executar fluxos de valor de TI intimamente ligados aos resultados dos negócios. Gerencie a TI de forma autônoma com soluções prescritivas que permitem que a equipe se concentre em proporcionar maior valor em tempo real.

 Conheça o IBM Consulting AIOps
Casos de uso
Ilustração de três pessoas olhando para um gráfico de barras recuperado de diversos aplicativos
Impulsione a modernização contínua da nuvem

Por ser parceiro de alto nível da AWS (Amazon Web Services) Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud, ajudamos na migração, no desenvolvimento e na gestão de cada uma de suas aplicações na plataforma de sua escolha.
Ilustração de pessoa trabalhando em um notebook conectado a servidores, nuvem e escudo de segurança
Reduza os custos operacionais

Nossos serviços de gerenciamento proporcionam eficiências operacionais que reduzem custos e implementam processos de negócios inteligentes, integrando dados, IA e automação avançada.
Ilustração de vários trabalhadores analisando dados da nuvem
Aumente a visibilidade, segurança e resiliência

Nossa plataforma integrada de gerenciamento multinuvem oferece uma visão centralizada, com recursos sob demanda que ampliam a visibilidade completa sobre o ambiente de nuvem híbrida, permitindo maior controle sobre seus processos de negócios.
Cocrie com o IBM Garage
Mulher e homem trabalhando juntos na mesa de uma sala de reunião

Crie, desenvolva, meça, itere e escale soluções sem dificuldades com nosso framework completo de design thinking, práticas ágeis e DevOps. Alcance a agilidade para gerar valor e adote tecnologias inovadoras por meio da parceria criada com sua equipe e um conjunto diversificado de especialistas da IBM em negócios, design e tecnologia.

Saiba mais Fale com um especialista em IBM Garage
Diante da adversidade, as equipes da CLS e da IBM colaboraram de forma próxima.A dedicação dos dois lados foi excepcional. Ritesh Gadhiya Chefe de aplicativos de liquidação CLS Leia a história da CLS
Dois engenheiros elétricos com equipamentos de proteção pessoal trabalhando no topo de uma turbina eólica
Como a nuvem híbrida e a transformação digital estão construindo resiliência em um setor repleto de riscos. Leia o relatório
Navio autônomo Mayflower visto de cima
Domínio da nuvem híbrida
Entenda os cinco desafios comuns para alcançar valor com as jornadas para a nuvem híbrida.
Empresárias fazendo tempestade de ideias com tablet digital no escritório
Otimize sua transformação digital
A IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, plataforma projetada especificamente para ajudar as empresas a acelerar a adoção da nuvem com resultados e cargas de trabalho constantes e previsíveis, possibilitando a navegação com segurança.
Olhando para baixo em seção de Hong Kong
A alternativa de nuvem profunda
Como ultrapassar os limites da infraestrutura de nuvem convencional pode ajudar você a alcançar novos níveis de valor para os negócios.
Conheça nossos especialistas Egle Menezes
Sócia sênior e líder global de serviços gerenciados de dados personalizados, Egle é reconhecida por sua liderança nas áreas de tecnologia, serviços de consultoria e por liderar projetos complexos.
Joseph Msays
Sócio-gerente global dos serviços de aplicações em nuvem corporativa da IBM, Joseph oferece às empresas e às suas equipes de TI suporte para aplicações, ajudando a gerenciar todo o ciclo de vida das aplicações, além de gerar valor e promover a transformação da empresa.
Luiggi Masello
Sócio Sênior e Líder Global em AMS Customizado e Serviços Gerenciados de Dados da IBM, Luiggi ajuda os clientes a alcançar as transformações digital, de nuvem e de portfólio de aplicativos voltadas para resultados de negócios.
Soluções relacionadas Desenvolvimento de aplicativos na nuvem

O uso de uma estratégia de criação nativa da nuvem acelera a inovação com custos mais baixos, ajuda a alcançar prazos menores de lançamento no mercado e estimula o crescimento da receita com plataformas multinuvem híbridas, abertas e seguras.

 Leia mais Migração e modernização de aplicativos

Nossa metodologia de modernização de aplicações, desenvolvida pela Red Hat, ajuda a executar a migração e a modernização para a nuvem, sem dificuldades, de forma segura, ágil e com custo reduzido.

 Leia mais IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

Uma plataforma baseada em inteligência artificial, projetada especificamente para ajudar as empresas a acelerar a adoção da nuvem com resultados constantes e previsíveis para poderem trabalhar com segurança.

 Leia mais Estratégia e arquitetura de nuvem híbrida

Trabalhamos com você na definição da estratégia de nuvem, no modelo operacional, no roteiro e nas parcerias de ecossistema adequados, combinando nosso vasto conhecimento no setor com insights tecnológicos em um ambiente multinuvem.

 Leia mais Soluções IBM Red Hat

Veja como a IBM e a Red Hat podem aumentar a produtividade e os níveis de serviço, melhorar os resultados dos negócios e alcançar a economia esperada do seu provedor de serviços gerenciados em nuvem.

 Leia mais IBM Cloud Native Academy

Aprenda tecnologias nativas da nuvem, DevOps e implementação em nuvem com a nossa plataforma de treinamento prática e no seu próprio ritmo, com conteúdos sobre nuvem pública e privada.

 Conheça a IBM Cloud Native Academy
Próximas etapas
Carreiras na IBM Consulting

Seja um consultor com propósito: faça parte de nossa equipe de profissionais dedicados que geram inovação e mudança.

 Ver oportunidades de carreira Seja parceiro da IBM 

Expanda sua empresa com a IBM. Amplie seu crescimento com nossas soluções, nossos incentivos e nossos recursos de tecnologia inovadores.

 Participe do IBM Partner Plus Visite a página de recursos da IBM Consulting

Veja nossa mais recente coleção de relatórios, guias e artigos de thought leadership para ajudar sua empresa a crescer.

 Saiba mais