Depois de todos os testes e ensaios, a equipe estava confiante de que poderia avançar com o corte final de produção – mas em um projeto dessa escala e importância, ainda havia uma sensação de nervosismo no ar.

"Não importa o quão bem preparado você esteja, nunca se sabe o que pode acontecer no dia do go-live", diz Gadhiya. "Toda a equipe estava tão empenhada no projeto que queria acompanhar a transição à medida que ela acontecia, por isso criamos uma sala de controle virtual ao vivo na qual todos podiam se conectar e ver como estávamos progredindo."

Na verdade, havia pouca necessidade de ansiedade. O corte foi um sucesso completo, com zero problemas de alta gravidade e apenas um punhado de pequenos soluços que foram rapidamente resolvidos.

"Ficamos agradavelmente surpresos com a suavidade do corte", diz Gadhiya. "Acreditamos que somos a primeira empresa do setor de infraestrutura do mercado financeiro a tentar um projeto de modernização nessa escala e, junto com a IBM, mostramos ao setor que esse tipo de mudança é possível."

A nova plataforma da CLS mitiga os riscos de negócios, removendo middleware legado em favor de uma solução flexível e padrão do setor, com componentes vagamente acoplados que facilitam o desenvolvimento, os testes e o gerenciamento independente. Isso ajudará a acelerar o desenvolvimento de novos produtos e serviços, permitindo que a CLS mantenha sua posição como inovadora nos mercados cambiais.

A plataforma também oferece recursos aprimorados de monitoramento de desempenho, capacidade e segurança, permite a automação de tarefas de gerenciamento de sistemas que antes eram manuais e aumenta a resiliência geral. Por exemplo, no caso de uma interrupção, o CLS poderá retomar as operações bem dentro do objetivo de tempo de recuperação (RTO) de duas horas especificado pelos Princípios de Infraestrutura de Mercados Financeiros (PFMI).

Gadhiya conclui: "A conclusão da convergência marca o início de uma nova era para o CLS, dando-nos uma plataforma única e moderna que podemos usar para construir e executar vários serviços e desenvolver novas iniciativas. Facilitar o crescimento e a evolução de nossos sistemas nos coloca em uma posição mais forte para trazer novas ofertas ao mercado e ajudar nossas partes interessadas a mitigar o risco de liquidação de forma ainda mais eficaz."