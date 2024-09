A primeira versão do Fabric.ai incluiu um conjunto abrangente de sete módulos principais de IA, juntamente com seis ferramentas específicas para designers, compradores e comerciantes. Não importa se os usuários acessaram dados de temporadas anteriores ou dados atualizados para uso futuro, o Fabric.ai permitiu análises cognitivas imediatas sobre o desempenho dos produtos.

A experiência do usuário foi aprimorada ainda mais por uma interface que exibe informações sobre vendas e produtos em um formato visual fácil de usar. De acordo com o briefing original do projeto, o Fabric.ai se concentrou inicialmente na linha de vestuário Only, mas a plataforma tem capacidade de expansão para lidar com Jack & Jones, Vero Moda e outras marcas no futuro.

“A plataforma é bem pensada e robusta em termos de compreensão da moda, o que ajuda a trazer dados em um formato mais previsível e mais fácil para todos os usuários se envolverem”, afirma Ambalkar. “O modelo tem sido o cerne disso, e a IBM ajudou a torná-lo possível.”

Os designers apreciaram a capacidade de usar uma ferramenta de similaridade visual que compara novos produtos com produtos de temporadas anteriores. “O Fabric.ai nos ajudará a examinar informações relevantes e em forma de imagem, o que é muito mais fácil para os designers consumirem do que olhar para planilhas”, diz Srivastava. “Será muito mais fácil para eles entregar um produto que esteja mais próximo da demanda do cliente e disponibilizar informações históricas de desempenho com o clique de um botão.”

O Fabric.ai também forneceu uma visão melhor do desempenho de vendas de produtos específicos no nível da loja de varejo. “A opção de visualização da loja nos ajudará a encontrar o sortimento certo para cada loja para ajudar a equipe de compra e merchandising”, diz Lakdawalla. “Além de ajudar a prever quais produtos serão bem-sucedidos na próxima temporada, a ferramenta nos ajudará a manter o foco na cadeia de suprimentos, priorizar a venda dos produtos atuais e ajudar a garantir que o estoque não se acumule.”

Com muitas lojas fechadas por causa da pandemia de COVID-19 e grandes segmentos do setor de varejo sendo suspensos, ter o Fabric.ai em vigor fornecerá uma vantagem inicial quando as condições normais de negócios forem retomadas. “Em algum momento, tivemos que começar a usar a tecnologia IA e aproveitá-la para desenvolver gamas de produtos de melhor desempenho”, afirma Srivastava. “Com a IBM, tem sido uma grande jornada e trará muita diferença em como estamos entregando e como os intervalos funcionam com nossos clientes.”