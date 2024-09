A modernização é fundamental para sua história de transformação — e há um caminho claro para alcançá-la.

Modernização é mais do que um termo genérico para melhoria.Isso significa avaliar e otimizar a combinação de aplicativos em direção a resultados de negócios mensuráveis, juntamente com a adaptação das mentalidades e conjuntos de habilidades da sua organização para aproveitar as novas tecnologias.Se você abordar a modernização de maneira ponderada, poderá adotar quatro medidas estratégicas para torná-la realidade e colher os benefícios.