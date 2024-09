O IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 pode ser usado para determinar o desempenho do sistema e o tempo de resposta, para avaliar o projeto da rede, realizar testes funcionais e automatizar os testes de regressão. Ele é usado como uma ferramenta básica em um plano de testes abrangente para aumentar a eficácia da testagem do sistema, fornecendo uma abordagem estruturada e sistemática para todas as fases do teste do sistema.