O IBM VTAM for VM/ESA V4.2.0 permite que você conecte perfeitamente as áreas Advanced Peer-to-Peer Networking® (APPN) e Systems Network Architecture (SNA) das suas redes. Os aprimoramentos do APPN no VTAM for VM/ESA V4.2.0 permitem que os clientes atuais do VTAM ampliem a rede APPN na sua empresa, ao mesmo tempo em que oferecem suporte à rede de subárea existente. Escolha entre três níveis funcionais que disponibilizam VTAM com boa relação custo-benefício.

z/VSE 6.2 é a última versão do z/VSE em operação. A data efetiva do término do serviço z/VSE 6.2 é 30 de setembro de 2023, essa data também se aplica ao VTAM for VSE/ESA V4.2.0. Para obter mais detalhes, consulte Informações sobre o término do serviço Z/VSE 6.2.