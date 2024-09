Vá diretamente dos painéis do Workload Scheduler para o Output Manager para visualizar o histórico de resultados do trabalho do Workload Scheduler. Faça análises de problemas e compare tempos de execução históricos e exceções atuais/prévias. O Output Manager coleta e arquiva logs de trabalho do Workload Scheduler. Ele retém os registros de tarefas pelo tempo que for necessário. E também fornece acesso contínuo aos registros de tarefas dos painéis do Workload Scheduler.