Nuvem híbrida para IBM Z

As cargas de trabalho atuais exigem uma abordagem de nuvem híbrida para gerenciar dados, aplicações e modelos em ambientes locais e na nuvem. O IBM Z oferece integração e desempenho ricos em segurança para infraestruturas híbridas, possibilitando que as organizações otimizem dados e recursos de computação e dimensionem a IA e aplicações críticas. Com as soluções Red Hat OpenShift e IBM, você pode simplificar as operações e se concentrar nos resultados, não na complexidade de TI.