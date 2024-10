O projeto do processador Telum otimiza o consumo de energia, contribuindo para a eficiência energética do IBM z16. O design com eficiência energética do processador Telum ajuda a reduzir os custos operacionais associados ao consumo de energia, contribuindo para a economia geral de custos.

A eficiência energética está ainda maior com o Telum II, com uma redução de até 15% da energia do núcleo com base no projeto centralizado de IO e DPU8.